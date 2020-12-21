Воронежские семьи начали получать новогодние президентские выплаты на детей

Деньги начали поступать в понедельник с утра Фото: из архива «КП»

Утром 21 декабря на счета воронежцев начали поступать президентские новогодние выплаты на детей. Напомним, сумма в размере 5 тысяч на каждого ребенка в возрасте до 8 лет переводится без подачи заявления на основании ранее поданных сведений (для начисления 10 тысяч в июне и июле 2020 года).

Первыми новогодние 5 тысяч получили семьи, уже внесенные в базу и получившие президентские выплаты летом. Если ваш ребенок появился на свет позже, то от вас потребуется написать заявление. Сколько воронежских детей претендуют на подарок, как написать заявление и кому еще необходимо обновить данные, мы писали ранее.