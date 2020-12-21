В Воронеже брат ищет пропавшую сестру

Наталья Великородных не появляется дома уже восемь дней. Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж.

Волонтеры отряда "Лиза Алерт Воронеж" попросили помощи в поисках 38-летней Натальи Великородных. Она ушла из дома в Советском районе 13 декабря, и с тех пор никто из родственников ничего о ней не знает.

О том, что Наталья пропала, заявил ее брат. По его словам, раньше женщина никуда не исчезала.

Приметы Натальи Великородных: ростом 165 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы, каре-зеленые глаза. 13 декабря она была одета в белое пальто, темно-серую юбку, на ней была серая шапка.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Наталья, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.