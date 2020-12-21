Посетитель ночного в центре Воронежа клуба попал в больницу с пробитой головой

Ночью на проспекте Революции в Воронеже прохожие стали свидетелями драки у входа в один из клубов. Двое мужчин выясняли отношения, а потом один из них несколько раз ударил оппонента по голове, после чего тот упал. Очевидцы вызвали скорую помощь. 35-летнего пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Полицейские смогли оперативно задержать подозреваемого, которому 20 лет. Уже через несколько часов его доставили в отдел полиции.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 111 УК.