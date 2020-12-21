В Воронежской области водитель "Лады" опрокинулся в кювет и погиб

Мужчину успели доставить на скорой в больницу, но там он умер. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 20 декабря, около 17 часов на 28 километре дороги Воробьевка – Никольское 2-е – Коренное случилось ДТП, закончившееся трагедией.

50-летний водитель «Лады Калины» потерял контроль над машиной, съехал на левую обочину и опрокинулся в кювет. Мужчину отвезли в больницу, но травмы оказались слишком тяжелыми. Уже в межучреждении водитель умер.

Всего 20 декабря случилось 93 ДТП, из них в Воронеже - 61, 27 - в районах области, 5 - на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы пять человек, один погиб.

Из 3112 нарушителей правил за прошедшие сутки больше половины (1952) - водители, превышавшие скорость. 41 человек проезжал на красный свет. Еще 10 водителей были пойманы пьяными за рулем.