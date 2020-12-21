В Воронеже второй раз за неделю эвакуировали посетителей «Галереи Чижова»

Вечером в воскресенье, 20 декабря, посетителей торгово-развлекательного центра попросили срочно покинуть помещения. Недоумевающие люди поспешили к выходу, строя предположения, что послужило причиной эвакуации. Позже выяснилось, что из-за задымления, вызванного неисправностью светильника, в ТРЦ сработала пожарная сигнализация.

Напомним, это уже вторая эвакуация в «Галерее Чижова» за неделю. В прошлый раз посетителей выводили 18 декабря. Тогда, как объяснили спасатели, в торговом центре проводились ремонтные работы, в процессе которых рабочие задели пожарную сигнализацию, из-за этого и включилась сирена.