Два воронежских врача-онколога претендуют на Национальную премию

Два воронежских врача-онколога участвуют в российской Национальной премии «Мы будем жить». Победителями в ней становятся специалисты, получившие наиболее число голосов в поддержку и признанные лучшими в профессии.

Цель голосования — выбрать достойных медицинских работников, с целью признания их заслуг. В голосовании принимают участие два специалиста из Воронежа. Это Дмитрий Головков, заведующий отделением Воронежского онкодиспансера, врач хирург-онколог высшей квалификационной категории и Михаил Васильев, заведующий отделением, врач хирург-онколог высшей квалификационной категории.

Принять участие в открытом голосовании до 15 января 2021г. можно на сайте www.ipu-onco.net. Голосовать можно сразу за несколько кандидатов.