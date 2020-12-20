Силуэт ночного левобережья Воронежа украсила подсветка двух многоэтажек

Новый арт-объект ночного Воронежа Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В ночном Воронеже, похоже, появился очередной арт-объект. Недавно на двух новостройках, расположенных в районе улицы Ильича, зажглась необычная подсветка. Ряды синих огней расположились по стенам высотки, а на ее крыше – пирамиды из желтых огней. В результате такого дизайна дома в ночи напоминают устремленные в небо стрелы.

Подсвеченный дом хорошо видно с дамбы, набережных, частного сектора и верхних этажей правого берега.

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