Морозно-оттепельной будет в Воронеже предстоящая неделя

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На предстоящей неделе погода продемонстрирует воронежцам свой переменчивый характер. Прогноз на снежные выходные не оправдался. И вот теперь нам сулят похолодание. Температура начнет опускаться в понедельник днем и особенно – к ночи. В темное время суток похолодает до -15. Такими же холодными будут ночи на среду и на четверг. Днем 21, 22 и 23 декабря ожидается минус семь.

А вот в четверг погода поменяет характер – днем пройдет снег, который к пятнице превратится в снег с дождем, а в субботу – в дождь. Конец недели будет не по-зимнему теплым – около двух градусов выше нуля.