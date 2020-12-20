В Воронежской области в жилом доме сгорел мужчина

фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, в 23.42 19 декабря в селе Катуховские Выселки Панинского района на улице Садовой загорелся жилой частный дом. Очевидцы вызвали пожарных. К их приезду пламя охватило всю постройку площадью 48 квадратных метров. Силами восьми сотрудников МЧС и двух единиц техники пожар потушили в 0.15.

На руинах дома нашли тело 50-летнего хозяина дома. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, трагедия произошла из-за непотушенной сигареты.