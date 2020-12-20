Новогодние лесорубы уже уничтожили в воронежских лесах 79 сосен

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В лесничествах Воронежской области в предновогодние дни выявили три случая незаконной рубки хвойных деревьев. Самый большой ущерб выявили в Давыдовском лесничестве, где неизвестные пустили под топор 61 дерево общей стоимостью 247,7 тысячи рублей.

А в Павловском лесничестве с поличным задержали нарушителя, срубившего семь сосен стоимостью 17 тысяч рублей. Сейчас им занимается полиция.

Протокол составили и на «новогоднего» лесоруба в Донском лесничестве. Он срубил одно дерево и заплатит штраф вкупе с компенсацией причиненного ущерба.

В эти дни в воронежских лесах усилено патрулирование хвойных посадок. Передвижные группы патрулируют леса по заранее разработанным маршрутам. С начала предновогодней кампании лесные инспекторы провели 1456 рейдов, из них 123 - совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

На выездах из леса в Аннинском, Давыдовском, Донском, Павловском, Теллермановском, Хреновском и других лесничествах стационарные посты останавливают машины и проверяют документы, подтверждающие законность вывозки древесины.