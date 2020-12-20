За 18 дней декабря воронежцы больше 2 тысяч раз пожаловались на отсутствие отопления

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В период с 1 по 18 декабря в адрес Государственной жилищной инспекции Воронежской области поступило больше двух тысяч обращений в связи с отсутствием отопления. В части жалоб заявители не указали конкретных адресов и номеров телефона, по которым можно было это выяснить.

Чаще всего на отсутствие тепла в квартирах либо в отдельных комнатах в ГЖИ жаловались жители Коминтерновского района Воронежа. А жители Железнодорожного района пожаловались в ГЖИ меньше 100 раз.

По итогам проверок ведомство выдало предписания об устранении выявленных нарушений «УК Мастер» (по обращениям жителей дома № 66 по пр-ту Труда и № 37 по ул. Торпедо); «УК Коминтерновского района» (управляющей домами №91 по Московскому пр-ту, № 44 по ул. 45 Стрелковой Дивизии и № 7 по пер. Солнечному). Нарушения также нашли в многоквартирных домах № 80 и № 126 по ул. Урицкого, № 10/2 по ул. Беговой, № 4 по ул. Карпинского, № 36 по Московскому пр-ту и №17 по ул. Генерала Лизюкова. Управляющим данными домами «РЭП-101» и «РЭК Комфорт» Коминтерновского района Воронежа выданы предписания.

Обоснованными оказались и жалобы жильцов нескольких домов в Ленинском и Центральном районах Воронежа.

- Сразу несколько жителей многоквартирного дома № 126 по ул. Урицкого направили обращения об отсутствии отопления, - рассказали в ГЖИ. - По согласованию с органами прокуратуры жилищный инспектор провел выездную проверку, в ходе которой установил, что температура воздуха в жилых комнатах квартир заявителей не поднимается выше +17 ºC, при уличной температуре - 4 ºC.

Такая же ситуация сложилась в доме № 33 кор. 14 по ул. Красноармейской г. Воронежа. Жилищный инспектор в ходе проверки выявил, что температура воздуха в угловой квартире составляет +19,7 ºC, при нормативе + 21 ºC.

ГЖИ выдала этим УК предписания об устранении выявленных нарушений.