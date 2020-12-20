Воронежское УФАС принимает жалобы на необоснованное повышение цен

Для сообщений о завышении цен работает телефон "горячей линии" УФАС Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежское управление ФАС взяло на контроль цены на социально значимые продукты питания. Ранее горожане сообщали о резком росте стоимости сахара, подсолнечного масла и яиц. В связи с этим Минсельхоз и Минпромторг подписали с крупнейшими торговыми сетями и производителями соглашение о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Так, предельная цена сахара – 46 рублей за килограмм, а подсолнечного масла – 110 рублей за литр. И в большинстве магазинов цена держится на этом максимально возможном уровне.

В УФАС рассказали, что проведут совместные с прокуратурой выездные рейды по торговым сетям как города Воронежа, так и Воронежской области.

Ведомство принимает сообщения от граждан о необоснованном повышении цен на «горячую линию». Желающих сообщить о нарушении просят указывать:

– наименование торговой сети, адрес магазина;

– в случае, если магазин не относится к торговой сети, при возможности также указать ИНН;

– наименование товара;

– производитель товара;

– цена до повышения;

– цена на момент подачи обращения.

Подать обращение можно по телефону +7 (473) 255-92-43, а также заполнив форму (https://fas.gov.ru/surveys/9) либо направив письмо на электронный почтовый адрес to36@fas.gov.ru.

Если нарушение подтвердится, к продавцам будут применять меры антимонопольного реагирования, в том числе административные штрафы.