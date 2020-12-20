Горе-брокерша из Воронежа лишилась 530 тысяч

Женщина сама сообщила злоумышленникам персональные данные Фото: из архива «КП»

Желание заработать, ничего при этом не делая, порой приводит к печальным последствиям. Яркий тому пример – история, произошедшая недавно с 64-летней жительницей Левобережного района Воронежа. Женщина нашла в интернете рекламный ролик о быстром заработке.

- В описании было указано, что это была программа, которая анализирует финансовые рынки и помогает заработать на брокерстве, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Мошенники обещали высокий уровень дохода, при этом программа работает в автоматическом режиме и ничего самому делать не нужно.

Потерпевшая оставила свой номер телефона, и тут же ей позвонили. Собеседник объяснил, что для участия в сделке необходимо перевести 20 тысяч рублей. Что женщина и сделала, попутно сообщив мошенникам свои персональные данные.

Дальше ее участие злоумышленникам уже не требовалось. Они самостоятельно оформили на пенсионерку кредит на 530 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские приступили к поиску подозреваемых.