В центре Воронежа из «Лады» выкрали радар-детектор

Подозреваемому грозит 5 лет заключения Фото: из архива «КП»

27-летний воронежец утром обнаружил разбитым окно своей машины «Лада Веста», которая была припаркована на улице Станкевича. Из салона пропал радар-детектор стоимостью 5 тысяч рублей. Автовладелец написал в полицию заявление о краже.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники определили предполагаемого похитителя. Подозреваемым оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за кражи. Его задержали по месту проживания.

В отделе полиции мужчина сознался в совершении кражи, пояснив, что похищенный прибор сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил наркотики.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый содержится под стражей.