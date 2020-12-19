Под Воронежем водитель отсудил у организации почти 128 тысяч рублей за ямы на дороге

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россошанский райсуд удовлетворил иск местного жителя, требовавшего компенсацию с местной дорожной организации за ямы, из-за которых он попал в ДТП. ООО «Россошанское ДРСУ №1» теперь должно будет выплатить ему 128 тысяч рублей. Об этом сообщили в райсуде 17 декабря.

Авария произошла в феврале 2020 года на 48 км трассы «Богучар – Кантемировка». Этот участок обслуживается ДРСУ №1. Как установил суд в ходе процессов, причиной ДТП стали «неудовлетворительные дорожные условия». Из-за них автомобиль был сильно поврежден. Инспектор ГИБДД составил соответствующий акт, в котором указал данные о ямах на дороге.

Именно ДРСУ№1 по госконтракту обязана была содержать эту дорогу в должном состоянии. А именно: обеспечивать круглосуточное и безопасное движение транспорта, в том числе проводить работы по ликвидации выбоин.