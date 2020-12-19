В Воронеже отремонтируют разрушающийся дом-памятник на Депутатской

Фото – Управление по охране объектов культурного наследия Воронежа, соцсети

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежа выдало разрешения на ремонт разрушающегося дома-памятника с «летающей девочкой». Об этом рассказали в официальной группе структуры в соцсети «ВКонтакте» 18 декабря.

Здание сейчас имеет плачевный вид, хотя и расположено на улице с громким названием Депутатская. Историческая многоэтажка стоит обшарпанная, с отваливающимися кусками штукатурки.

Известно, что подрядчиком выступит ООО «РСК-ГРУПП». Эта организация имеет лицензию Минкультуры РФ на проведение подобного рода работ. Цена контракта – более 32 млн рублей. Заказчиком выступает Фонд капремонта.

В доме-памятнике отремонтируют инженерные системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также кровлю. Окончание работ планируется на июль 2021 года.

В дальнейшем Фонд не исключает, что многоэтажка обновит фасад, а барельефы будут восстановлены. Лепные панно относятся к редким архитектурным композициям, сохранившимся на фасадах застройки сталинского периода.