В Воронежской области уборщица украла у директора фирмы полмиллиона

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Инцидент произошел в Лискинском районе Воронежской области. Как рассказали в региональном главке 19 декабря, в дежурную часть обратился директор местной фирмы. Он и заявил о пропаже денег из сейфа в его кабинете.

Предприятие занималось пассажирскими перевозками. Средства водились. В этом момент в сейфе хранилось полмиллиона рублей.

В результате оперативники проверили сотрудников компании, которые имели доступ в кабинет руководителя. Под подозрение попала уборщица: у нее был ключ. Подозреваемая не стала отпираться и полностью признала свою вину.

41-летняя местная жительница рассказала, что раньше остальных приходила на работу, чтобы там убраться до прихода сотрудников. Она при этом знала, что в сейфе хранится крупная сумма денег. Придя однажды утром, нашла ключ от сейфа, открыла его и похитила деньги.

В ходе обыска у нее дома полицейские нашли 260 тысяч рублей, остальную часть денег она потратила на собственные нужды.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.