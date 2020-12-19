Под Воронежем задержали мужчину, который в драке покалечил своего приятеля

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дежурную часть Таловского района обратились медики из приемного отделения местной больницы. Они сообщили полицейским, что к ним поступил 47-летний житель села Верхняя Тишанка. У него диагностировали закрытый перелом ребер и пневмоторокс. Об этом сообщили в региональном главке 19 декабря.

Мужчина пояснил стражам порядка, что дома в переулке Горького между ним и его 38-летним знакомым, с которым они выпивали, произошел конфликт. Приятель разозлился и несколько раз ударил его в область грудной клетки.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что телесные повреждения причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник был задержан. В его отношении полицейские возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления.

Он уже дал признательные показания и сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.