Воронежские полицейские помогли девушке завести заглохший автомобиль

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

С наступлением холодов в воронежской области автомобилисты попадают в неприятные ситуации. На помощь своевременно приходят сотрудники ДПС. Один из таких случаев произошел накануне в Каширском районе.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, сотрудники Госавтоинспекции Евгений Иванов и Виталий Дробышев увидели стоящий на обочине легковой автомобиль. Завести заглохшую машину безуспешно пыталась девушка.

Разобравшись в ситуации, стражи порядка установили причину поломки. У авто разрядилась аккумуляторная батарея. Сотрудники ГИБДД с помощью проводов зарядили его от аккумулятора служебной машины.

Девушка поблагодарила полицейских за оказанную ей помощь и неравнодушие.