Во время пожара в Воронеже пострадала семья с 4-летним ребенком

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло сегодня, 19 декабря, около 3:47. Загорелась одна из квартир в шестиэтажке №11/4 на улице Ржевской. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

На место пожара выехали спасатели. Горела кухня, огнем были повреждены холодильник и мебель.

В результате удалось спасти трех человек, находившихся в горящей квартире. Среди них 34-летний мужчина, 33-летняя женщина и 4-летний мальчик. По предварительным данным, все они члены одной семьи. Их госпитализировали. Ка пояснили в МЧС, они отравились продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.