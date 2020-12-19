В Воронеже закрыли первый нелегальный елочный базар

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новогодними деревьями без лицензии торговали на Московском проспекте, 114в. Незаконный елочный базар выявили стражи порядка в ходе рейдов. У предпринимателей, которые продавали горожанам деревья, не оказалось нужных документов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа 18 декабря.

Базар закрыли, а нелегальные 60 елок изъяли и передали на ответственное хранение.

Что касается нарушителей, то их привлекли к административной ответственности за торговлю в неустановленном месте (ст. 19.2 Закона Воронежской области от 31.12.2003 №74–ОЗ «Об административных правонарушениях»), а также за работу без государственной регистрации и специального разрешения (ст. 14.1 КоАП РФ).

Как пояснили в мэрии, рейды по закрытию нелегальных елочных базаров продолжатся. Напомним, в Воронеже елочные базары заработали с 19 декабря. Мэрия ранее согласовала 126 мест в городе, где они размещены. По традиции пушистую красавицу можно будет купить до 31 декабря.