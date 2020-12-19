Воронежец перечислил мошенникам около миллиона рублей, защищая накопления

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередной жертвой мошенников стал 31-летний житель Левобережного района Воронежа. Аферисты развели его почти на миллион рублей, обещая защиту от хакеров. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 19 декабря.

Мужчина пояснил стражам порядка, что ему позвонила неизвестная женщина. Она по уже избитой схеме представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что на его банковский счет посягают хакеры. Чтобы мошенники не перевели деньги по своим реквизитам, необходимо оформить кредит в приложении, и служба безопасности вычислит злоумышленников в момент, когда они попытаются списать деньги.

Мужчина поверил и согласился. Заботливые мошенники даже вызвали ему такси. Он приехал в банк в центре Воронежа, оформил на себя кредит. А потом по 15 тысяч рублей раскидал их на счета аферистов. Злоумышленники не успокоились. Они снова позвонили и после разговора мужчина взял еще один кредит уже в другом банке и также перевел деньги неизвестным. В итоге получилось, что он оформил на себя 998 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Устанавливаются личности неизвестных.

Всего за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано шесть сообщений о фактах мошенничества бесконтактным способом и четыре заявления о хищении денежных средств с банковских карт. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более миллиона рублей.