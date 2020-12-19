Под Воронежем ищут 20-летнего парня в пижаме

Фото – отряд «Регион 36», соцсети

Воронежцев попросили помочь с поисками 20-летнего Эдуарда Маторина из города Семилуки. 20-летний парень в пижаме вышел из дома на улице Петровской 18 декабря и больше не вернулся. С родными на связь он не выходит. Об этом сообщили в отряде «Регион 36».

Родители спохватились, что сына нет дома в 4:00.

Известны приметы Эдуарда Маторина. Он ростом около 170 см, у него темные короткие волосы. В день, когда он пропал, был одет в черную рубашку и в серо-голубые пижамные штаны. Возможно, что он нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры и родственники просят всех, кто видел молодого человека или обладает информацией о его местонахождение, звонить по телефонам: 02 (полиция), 112 (служба спасения), 8-995-333-13-13.