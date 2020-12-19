Воронежские врачи поддержали всероссийскую антиковидную акцию

Фото БСМП № 1, группа ВКонтакте

Встречайте Новый год дома! С таким призывом обратились к воронежцам сотрудники больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №1. Они приняли участие в акции #НеВстречайтеНовыйГодсНами, которая объединила врачей по всей стране. Об этом сообщили в официальном паблике БСМП №1 «ВКонтакте» 18 декабря.

Медики больницы, в полной экипировке для «красной зоны», призвали жителей области не рисковать, а встретить прекрасный семейный праздник – Новый год – дома. Они попросили не посещать общественных мест, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, а также соблюдать меры безопасности.

– Пожалуйста, встретьте этот удивительный замечательный праздник в кругу семьи, со своими родными и близкими. Постарайтесь поберечь себя, своих родителей и, по возможности, не посещайте общественных мест. Мест большого скопления людей. Соблюдайте все необходимые меры индивидуальной защиты, – обратились медики БСМП № 1 к воронежцам.

Коллектив больницы подчеркнул, что наступающий Новый год – не последний праздник в истории, а, чтобы приятно и счастливо провести остальные, в этот раз необходимо поберечься.

Напомним, заболеваемость ковидом в Воронежской области зашкаливает. Ежедневно диагноз констатируют у почти 400 человек. «Новый год – не последний праздник. Поберегите себя», – призвали медики.