Под Воронежем будут судить экс-начальника отдела ГИБДД за превышение полномочий

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Калачеевский районный суд принял к производству уголовное дело в отношении бывшего начальника местного отделения ГИБДД. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в райсуде 18 декабря.

Уточняется, что бывшего стража порядка подозревают в совершении шести эпизодов.

Согласно обвинительному заключению, он, пользуясь своим служебным положением, давал указания подчиненным либо вообще не составлять материалы за административные правонарушения, либо составлять протокол по более мягкой статье КоАП РФ. Сотрудники районной Госавтоинспекции подчинялись, опасаясь наступления неблагоприятных последствий.

Дело будет рассматривать судья Юрий Маликов.