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Спорт

Ангелина Мельникова: "Решению лишить нас флага и гимна не удивилась"

Воронежская гимнастка сейчас тренируется на "Озере Круглом"
Юрий КОЗЛОВ
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Ангелина Мельникова.

Ангелина Мельникова.

Фото: из архива «КП»

Один из лидеров российской и мировой гимнастики, воронежская спортсменка Ангелина Мельникова рассказала о своем отношении к лишению нашей сборной флага и гимна на два года:

- К сожалению, это ожидаемое решение. До нас доходила информация, что все к этому идет. Поэтому я не удивилась.

- Как сейчас поддерживаете форму?

- Постоянно тренируюсь на "Озере Круглом". Только вот в ближайшее время соревнований никаких не предвидится. Надеюсь, что все-таки удастся выступить на Олимпиаде.

- Как оцениваете свое выступление на международном турнире по спортивной гимнастике в Токио в начале ноября (там Ангелина стала лучшей на брусьях и в вольных упражнениях)?

- В целом все, что планировала, выполнила. Все было хорошо.