В Воронежской области создана карантинная полоса вдоль границы с Украиной

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В Воронежской области была создана карантинная полоса вдоль государственной границы с Украиной. Вдоль нее на всем протяжении в Кантемировском районе на расстоянии 300м от границы установлены информационные знаки. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Как отмечается, она создана, чтобы не допустить распространение заразных болезней животных через государственную границу в Россию. Приказ о создании был подписан еще 10 августа 2020 года.

Собственникам земельных участков, расположенных вблизи государственной границы, рекомендовали огородить свои участки, чтобы животные не могли перейти к ним.

- В целях охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных с территории Украины, предупреждения распространения заразных и массовых незаразных болезней на территории Воронежской области в пределах карантинной полосы введен особый ветеринарный режим, - сообщили в региональном управлении ветеринарии.

В карантинной полосе запрещается содержание, выпас скота, сенокошение, размещение пасек.