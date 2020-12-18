В Воронеже завершился VIII открытый медиафорум

.

Как развивалась медиасфера в условиях пандемии коронавируса, какие новые тренды возникли в журналистике и как не «сгореть» профессионально – обсудили участники на VIII открытом медиафоруме. В нем приняли участие 16 спикеров. Среди них – известные «акулы пера», блогеры, продюсеры, бизнес-тренеры, а также эксперты в разных областях.

Работа продолжалась с течение трех дней, с 16 по 18 декабря. В режиме онлайн все желающие могли побывать на лекциях, поучаствовать в тренингах и мастер-классах, а также задать свои вопросы выступающим.

В открытии медиафорума приняли участие руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Артем Сокольников, руководитель управления региональной политики региона Александр Холод, председатель воронежского отделения Союза журналистов России Зоя Грязева, блогер и медиаисследователь Юлия Загитова, декан факультета журналистики ВГУ Владимир Тулупов и др.

Читать далее...