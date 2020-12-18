В Воронеже подвели итоги профессионального конкурса среди журналистов

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Организаторы назвали имена журналистов и издания, которые одержали победу в профессиональном конкурсе в 2020 году. Их определил Экспертный совет VIII Воронежского открытого Медиафорума 18 декабря.

Напомним, борьба шла в пяти номинациях. Шорт-лист с претендентами должен был сложиться по итогам голосования в соцсетях, а также в официальных группах Областного Дома журналистов и в личной ленте директора Домжура Андрея Долженкова. Представителей регионального медиасообщества призвали включиться в процесс выдвижения кандидатов. Было подано достаточно много заявок. Из них в течение недели сформировался лонг-лист конкурса. Далее с помощью онлайн-опросов в группах началось голосование за кандидатов.

И, наконец, в шорт-лист вошли претенденты по четырем номинациям:

«За активность в профессии» – были выдвинуты Герман Полтаев, Роман Прытков и Ирина Сахарова.

За звание самой мультимедийной редакции боролись издания – «Моё!», «Вести-Воронеж» и «Блокнот Воронеж».

Лучшими главными редакторами предлагали назвать – Максима Горохова («Комсомольская правда –Воронеж»), Андрея Цветкова («КоммерсантЪ-Черноземье») и Владимира Смехнова («Блокнот Воронеж»).

А вот Человеком-СМИ предлагали выбрать Олега Воротынцева (портал «Журнал «Глаза») и Ольгу Гнездилову (портал об искусстве «Умбра Медиа»).

Что касается пятой номинации – спец-приз «Прорыв года 2020», то он единогласно был присужден редакции «Блокнот-Воронеж». Предварительно организаторы собрали данные от представителей различных СМИ и приняли решение, что эта номинация достанется именно этому изданию.

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