В Воронеже возбудили уголовное дело по поводу задержания полицейскими режиссера и ее друга

Полицейским грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту задержания 34-летнего режиссера документальных фильмов Дины Бариновой и ее знакомого. Патрульным, которые это сделали, предстоит отвечать по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия".

Напомним, по версии режиссера, вечером 8 ноября она гуляла вместе с другом в районе яблоневых садов между улицами Ломоносова и Шишкова. К ним подъехал полицейский автомобиль. Из него вышли четверо патрульных и попросили Дину показать ее телефон. Девушка отказалась и спросила, какое они имеют право влезать в ее личную переписку.

После этого, по словам Дины, ее поволокли в полицейскую машину, знакомого начали бить, а ее оскорблять и даже угрожать. И только в отделе полиции после разбирательства их отпустили домой. 10 ноября Дина Баринова написала заявление по поводу этого инцидента в Следственный комитет.

В полиции тогда сообщили, что патрульные приняли девушку и мужчину за закладчиков наркотиков. И требовали показать телефон, чтобы найти там смс-ку с заказом смертоносной отравы. Были ли извинения после того, как подозрения не подтвердились, не сообщали.

После того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, в региональном ГУ МВД дали такой комментарий:

- По данному факту проведена служебная проверка. По ее результатам которой принято решение вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудниками ПППСП УМВД России по городу Воронежу рассмотреть после принятия окончательного процессуального решения следственными и судебными органами.

Патрульным грозит от трех до десяти лет лишения свободы.