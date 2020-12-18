В Воронеже 9-летний мальчик решил перебежать дорогу и попал под машину

Сейчас юный пешеход находится в больнице Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

32-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал в левом ряду по улице Писателя Маршака со в направлении улицы Героев Сибиряков. Мужчина не заметил, что у дома №28 дорогу решил перебежать 9-летний мальчик. Ребенок, видимо, решил проскочить, хотя до регулируемого пешеходного перехода было около 100 метров. Все это происходило 18 декабря примерно в 8:25.

- В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.