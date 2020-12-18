Борис Березовский сыграет в Воронеже Чайковского

Борис Березовский. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

19-20 декабря Борис Березовский сыграет в Воронежской филармонии Второй фортепианный концерт Чайковского. Выступление всемирно известного пианиста вместе с Воронежским симфоническим оркестром станет завершением года Чайковского, напомним, отмечается 180-летие со дня рождения композитора.

Второй концерт для фортепиано с оркестром, может быть, не так популярен, как Первый, однако, ничуть не уступает ему в масштабе и выразительности. Написанный с большим размахом, Второй фортепианный концерт Чайковского являет собой пример эффектного произведения, представляющего благодарные возможности для демонстрации виртуозного мастерства исполнителя.

Во второй части программы прозвучит Третья симфония Брамса - одно из выдающихся сочинений великого немецкого композитора и современника Чайковского. За дирижерским пультом - Игорь Вербицкий.

Начало в 18.00.