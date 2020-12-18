Воронежец рассказал о новом способе краж в маршрутках

В маршрутках надо глядеть в оба за своими карманами и вещами. Фото: из архива «КП»

В одной из воронежских соцсетей пользователь рассказал о новом виде карманников, орудующих в маршрутках. Представьте себе картину: входит в дверь автобуса шатающийся человек, подсаживается и засыпает, периодически заваливаясь на вас. На самом деле только делает вид. А пока вы отвлеклись, сразу запускает руки в ваши карманы или в сумку либо пакет.

Мужчина, рассказавший о таком способе воровства, после выхода из маршрутки обнаружил, что его пакет порезан. К счастью, ничего ценного там не было. Осторожный воронежец прятал все важные для него вещи во внутренний карман. Он уточнил, что «пьяный» попутчик подсел к нему в автобусе № 60Б, когда тот ехал с левого берега на правый.