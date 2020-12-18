Воронежец испугался, что на него оформят кредит, и перевел деньги мошенникам

37-летнему воронежцу на днях позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мужчине одобрен потребительский кредит и деньги якобы зачислены на счет.

Когда мужчина запротестовал, что ничего подобного не оформлял, то «сотрудник» решил помочь и временно приостановить операцию. Он предложил пойти в отделение банка и оперативно перевести деньги на ответственное хранение в безопасную ячейку. Поверив обещаниям сразу скажем мошенника, воронежец отправился в банк и, следуя указаниям, перевел свои сбережения по указанным ему реквизитам. Так он потерял 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские в очередной раз напоминают жителям города о необходимости соблюдать бдительность при разглашении личных данных лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, и при переводе денежных средств по неизвестным реквизитам.