В Воронеже на выходные второй раз перекроют перекресток улиц 9 Января и Машиностроителей

В ближайшие выходные вновь будет ограничено движение по перекрестку улиц 9 Января и Машиностроителей. Как объяснили 18 декабря в пресс-службе мэрии, это связано с ликвидацией просадки проезжей части. Работы будет проводить «РВК-Воронеж». Хотя совсем недавно там проводились аналогичные работы.

С ограничениями автомобилисты столкнутся с 22:00 18 декабря до 5:00 21 декабря. Ремонт пройдет поэтапно: сначала закроют три полосы из шести с одной стороны, затем - с другой. Соответственно движение на ограниченном пространстве будет организовано в обоих направлениях.

Изменятся и пути трех автобусных маршрутов. На период закрытия выезда с улицы Машиностроителей на улицу 9 Января (и заезда) со стороны улицы Дорожной движение автобусов будет направлено:

– № 17 – с улицы Космонавтов по улицам Пеше-Стрелецкой, Свободы, Пирогова, 9 Января, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы 9 Января по улицам Свободы, Пирогова, бульвару Пионеров, далее по маршруту;

– № 66 – с улицы Космонавтов по улицам Пеше-Стрелецкой, Свободы, Пирогова, 9 Января, Машиностроителей, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Машиностроителей по улицам 9 Января, Свободы, Пирогова, Космонавтов, далее по маршруту;

– № 81 – с улицы Космонавтов по улицам Пеше-Стрелецкой, Свободы, Пирогова, 9 Января, Машиностроителей, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Машиностроителей по улицам 9 Января, Свободы, Пирогова, бульвару Пионеров, далее по маршруту.

На период закрытия выезда с улицы Машиностроителей на улицу 9 Января (и заезда) со стороны улицы Керамической движение автобусов будет направлено:

– №№ 66, 81 – с улицы Машиностроителей по улице 9 Января, проспекту Труда, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Труда по улицам 9 Января, Машиностроителей, далее по маршрутам.