В райцентре Воронежской области у ворот детсада умер мужчина

В четверг, 17 декабря, в Россоши у детсада на улице Октябрьской прохожие обнаружили тело пожилого мужчины. Его личность быстро выяснили. По сведениям очевидцев, 71-летний житель Россоши незадолго до этого отвел в детский сад внука. Следов насилия на теле не обнаружили. Возможно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Но окончательно это будет известно после проведения медицинской экспертизы.

Внезапная смерть случается далеко не так уж редко. Чтобы ее избежать, надо при ухудшении самочувствия не геройствовать, не пересиливать себя и куда-то идти, а остаться дома и принять лекарства.