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Общество

В Воронежской области стало известно число больных в ковидных стационарах

Цифры озвучил глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин
Юрий КОЗЛОВ
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Александр Щукин сообщил, что пока свободны 938 ковидных коек.

Александр Щукин сообщил, что пока свободны 938 ковидных коек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании опершаба по борьбе с коронавирусом руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин сообщил, что заполнены 4570 коек для больных COVID-19. При этом еще 938 свободны.

По данным Щукина, заболеваемость пневмониями за последние восемь недель снизилась на четыре процента. Кроме того, по его сведениям, 13 662 человека, лечащиеся от коронавируса у себя дома, получили бесплатные лекарства.

Александр Щукин также рассказал, что все 1,5 тысячи доз вакцины от COVID-19 пока пойдут на прививки медицинским работникам.

Напомним, по данным оперштаба, чаще всего заболевают коронавирусом офисные работники, водители и учителя.