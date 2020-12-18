На трассе в Воронежской области сломался большегруз с 20 тоннами хурмы

Инспекторы организовали регулирование дорожного движения и остановили водителя другого большегруза для помощи Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

17 декабря около 9.00 часов на 241 километре автодороги «Воронеж-Луганск» старшие лейтенанты полиции Алексей Городнянский и Игорь Перегудов заметили стоявший на обочине грузовик «ДАФ» с полуприцепом.

Как оказалось, в фуре находилось около 20 тонн хурмы, которую водитель перевозил в южном направлении. Но по пути в топливной системе перемерзло дизельное топливо, и дальнобойщик не смог заехать на подъем. В этот день температура доходила до - 15°C.

- Инспекторы организовали регулирование дорожного движения и остановили водителя другого большегруза, который с помощью своего компрессора помог прочистить систему воздухом и закачать туда топливо. После успешного запуска двигателя полицейские сопроводили дальнобойщика на подъеме, чтобы в случае отказа системы обеспечить безопасность других участников дорожного движения. Через несколько километров он специально сделал остановку и поблагодарил сотрудников ГИБДД за их неравнодушие, после чего продолжил свой путь, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.