В Воронеже назначили нового прокурора Ленинского района

Юрий Бурсов. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В среду, 16 декабря, в прокуратуре Ленинского района появился новый начальник. На стороне его искать не стали. На эту должность перевели теперь уже бывшего начальника отдела кадров прокуратуры Воронежской области Юрия Бурсова.

Новому руководителю прокуратуры Ленинского района 42 года. В надзорном ведомстве он работает уже почти 20 лет: сначала в прокуратуре Острогожского района (сперва на рядовых должностях, а потом и начальником). С июля 2016 года Юрий Бурсов начал руководить отделом кадров региональной прокуратуры.

Юрий Бурсов - почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Он женат, воспитывает сына.