В Воронежской области опубликовали график выплат пенсий в январе 2021 года

Тем же, кто получает пенсии через организации почтовой связи, выплаты за январь 2021 года будут осуществляться в установленном порядке, начиная с 4 января Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Жители Воронежской области, которым пенсии приходят на банковские карты, могут получить выплаты заранее. Речь идет о тех, у кого дата зачисления денег на счета приходится на праздничные дни - с 5 по 10 января. Соответственно свои средства за январь они получат уже 30 декабря 2020 года. Остальным же получателям деньги придут в обычном режиме. Об этом 18 декабря сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Воронежской области.

Тем же, кто получает пенсии через организации почтовой связи, выплаты за январь 2021 года будут осуществляться в установленном порядке, начиная с 4 января. Вместе с тем 6 января выплата пенсии будет производиться - за 6 и 7 января, 8 января - за 8 и 10 января.