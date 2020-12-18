В Воронеже на виадуке на улице 9 Января откроют движение по всем шести полосам

Фото пресс-службы мэрии Воронежа

В течение суток обещают полностью открыть движение по виадуку на улице 9 Января, где завершилась многомесячная реконструкция. Машины, наконец, смогут проехать по всем шести полосам переправы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, сейчас подрядная организация завершает демонтаж временных бетонных и водоналивных блоков. После этого комбинат благоустройства Ленинского района соберет и вывезет с моста снег.

- Останется завершить работы по укреплению откосов сооружения и установке шумозащитных экранов, но эти работы не будут препятствовать движению по путепроводу, - отметили в мэрии.

Напомним, после ремонта виадук стал шире. Вместо четырех появилось шесть полос (по три в каждом направлении). Более просторными стали и тротуары.