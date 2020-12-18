Почти 187 тысяч воронежских дошколят получат к Новому году президентские пять тысяч

Малыши могут рассчитывать на подарки к празднику Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Вчера на пресс-конференции Владимир Путин объявил о единовременной выплате к Новому году по пять тысяч семьям, имеющим детей в возрасте до 8 лет. В воронежском отделении Пенсионного фонда подсчитали, сколько дошколят могут рассчитывать на президентский подарок.

По состоянию на 17 декабря 2020 года на территории Воронежской области числятся 177 625 детей, рожденных с 18 декабря 2012 года до 1 июля 2020 года, и еще 9 294 детей – рождение которых зарегистрировано с 1 июля 2020 года по 16 декабря 2020 года.

Первым из них деньги перечислят на счет автоматически, без подачи заявлений, на основании сведений, переданных для получения выплат в июне и июле этого года. Остальным – необходимо подать заявления на портале Госуслуг или в клиентских службах ПФР.

В Пенсионном фонде уточнили, что деньги получат на детей, которым к 17 декабря еще не исполнилось 8 лет.

В каком еще случае необходимо подавать документы на получение выплаты, читайте в нашем предыдущем материале.