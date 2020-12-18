Премию по итогам 2020 года в Воронежской области в основном получат сотрудники сферы добычи сырья и госсектора

Еще 9% жителей Воронежской области получат годовую премию частично Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Только 6% жителей Воронежской области получат годовую премию в полном объеме - об этом они рассказали службе исследований hh.ru. Это ниже среднего показателя в стране (9%). Чаще всего «13 зарплатой» поощряют в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях, меньше всего – в Омской и Свердловской (по 4%).

- Еще 9% жителей Воронежской области получат годовую премию частично. 59% сообщили, что у них на работе в принципе нет годовых премий и этот год ничем не отличается от предыдущих. Остальные пока не знают, каковы планы руководства на этот счет, - подчеркнули исследователи.

Так, где же нужно работать, чтобы рассчитывать на полную премию? Больше всего количество счастливчиков в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). Интересно, что в госсекторе же самая высокая доля тех, кто в этом году премию не получит, хотя обычно получает — 18%. Те респонденты, в чьих компаниях премию обычно никогда не выплачивают, преобладают в сфере продаж – 67%.