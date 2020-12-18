В Воронеже снова изменили схему движения маршрута №49М

По просьбам пассажиров администрация Воронежа в очередной раз внесла корректировки в движение маршрута №49М на время ремонта виадука на улице Ленина.

Теперь автобусы пойдут с улицы Урицкого по улице Ленина, набережной Массалитинова, улицам Степана Разина, Феоктистова и далее по маршруту.

В обратном направлении – с улицы Фридриха Энгельса по улицам Феоктистова, Степана Разина, набережной Массалитинова, улицам Ленина, Урицкого и далее по маршруту.

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