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Полицейские устанавливают личность сбитого в Воронеже пешехода

Мужчина, которому на вид около 40 лет, сейчас находится в больнице
Олег ИВАНОВ
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17 декабря примерно в 7.05 в Воронеже у дома №237 по улице 9 Января мужчина решил перебежать проезжую часть. В то же время 65-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» ехал по той же дороге в направлении улицы Героев Сибиряков. Шофер не успел затормозить и сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход - неустановленный мужчина на вид около 40 лет получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение в бессознательном состоянии. По данному факту сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливается личность пострадавшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП