Полицейские устанавливают личность сбитого в Воронеже пешехода

17 декабря примерно в 7.05 в Воронеже у дома №237 по улице 9 Января мужчина решил перебежать проезжую часть. В то же время 65-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» ехал по той же дороге в направлении улицы Героев Сибиряков. Шофер не успел затормозить и сбил пешехода.

- В результате ДТП пешеход - неустановленный мужчина на вид около 40 лет получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение в бессознательном состоянии. По данному факту сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливается личность пострадавшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.