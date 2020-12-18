В Воронеже эвакуировали "Галерею Чижова"

Некоторые из посетителей "Галереи Чижова", услышав сирену, выбежали на улицу. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Утром в пятницу, 18 декабря, в "Галерее Чижова" зазвенела сирена сигнализации. Некоторые из людей, находившихся там, успели выйти на улицу, другие были на пути туда. И тут сообщили, что тревога ложная. Длилась эта нервотрепка около пяти минут.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали причины этого ЧП:

- Подрядчики проводили в торговом центре ремонтные работы и задели пожарную сигнализацию, из-за этого и включилась сирена. Наши подразделения туда не выезжали.