Воронежцы пожаловались на сбой в работе светофора на опасном перекрестке

Утром в пятницу, 18 декабря, воронежские автомобилисты обнаружили неисправность светофора на пересечении улиц Арзамасская и Ленинский проспект. Движение здесь в утренние часы очень интенсивное. А регулировщик, по словам очевидцев, создавал аварийную ситуацию, показывая зеленый сигнал в разных направлениях одновременно.

Мы позвонили в организацию, занимающуюся обслуживанием и настройкой светофоров. Там нам рассказали, что уже получили сигнал и выезжали на место поломки для ее устранения.

А нашим читателям мы напоминаем, что о сломанных или некорректно работающих регулировщиках необходимо сообщать по телефону: 253-20-20.