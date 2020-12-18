В Воронеже пропавшего экзотического белого павлина нашли мертвым

Павлин Павлик, к сожалению, погиб. Фото: Подслушано Воронеж, ВКонтакте.

Белого павлина, пропавшего на улице Чапаева в Ленинском районе, нашли мертвым на дороге. Хозяин птицы теряется в догадках, почему он улетел со двора:

- У меня еще есть пара павлинов - самец и самка, но эти обычные зеленые. А погибшего очень жалко. Павлины редко бывают белыми, альбиносами. Его мне друг подарил на день рождения. Ну то есть дал денег, и сказал - покупай! И вот, видимо, он случайно улетел со двора и не нашел дорогу назад. Соседи обнаружили его посреди дороги растрепанным, как будто его собаки растерзали. Но может быть и то, что сначала машина сбила, а потом уже и шавки набросились. Теперь накрою оставшихся павлинов сеткой, чтобы никуда не делись. У меня еще три енота есть, два сенбернара. Но белый павлин (я его Павлик назвал) был такой изюминкой. Жалко!