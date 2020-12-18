В Воронеже на видео попала лиса, прибежавшая к многоэтажкам

Жители Тенистого говорят, что лисы на их улицах - не такие уж редкие гости. Фото: кадр с видео

Видео визита лисы к многоэтажным домам в микрорайоне Тенистый разместили в паблике "Мой и твой Воронеж". Рыжая плутовка, видимо, была голодна, время от времени рылась в снегу. В комментариях отмечают, что на улицах Тенистого лис видят не так уж редко. Надо при этом не забывать, что к домам дикие животные выходят либо от голода, либо потеряв страх от бешенства. Так что самим лучше к ним не подходить, а вызвать ветеринарные службы.

Несколько дней назад в другом паблике разместили жуткое фото, как другая лиса вмерзла в лед. Видимо, несчастное животное провалилось в полынью, да так и не смогло выбраться.