В аварии в райцентре Воронежской области пострадали двое и погиб один человек

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В четверг, 18 декабря, около 13.30 на площади Октябрьская в городе Россошь столкнулись «Шевроле Ланос» и «Фольксваген Кадди». По предварительным данным, 72-летний водитель «Шевроле» выезжал на главную дорогу с прилегающей территории и не уступил «Фольксвагену», которым управляла 49-летняя жительница райцентра.

В результате аварии оба водителя и 71-летняя пассажир «Шевроле» попали в больницу с различными травмами. Однако спасти жизнь мужчине медики оказались бессильны.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.